Tammy Slaton teilt nach krasser Gewichtsabnahme neue Seflies

Tammy Slaton (37) nimmt die Fans weiter auf ihrer Abnehmreise mit. Via Instagram teilt die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit eine Reihe an Selfies von sich. Dabei fällt direkt auf: Tammy ist im Gesicht sichtlich schmaler geworden. Auch die Schlüsselbeine der Reality-TV-Darstellerin stehen mittlerweile deutlich hervor. Unter dem Post wird die 37-Jährige für ihre Abnehmerfolge gefeiert. "Du siehst absolut fantastisch aus! Ich bin so stolz auf dich, Tammy!", kommentiert ein User. "Mega! Du bist meine Inspiration", schreibt ein weiterer Fan.

Erst wenige Tage zuvor teilte Tammy ein Video von sich auf TikTok, in dem sie ihren verschlankten Körper vor einem Spiegel präsentiert. Auch hier erntete der TV-Star einige Komplimente. In den vergangenen Monaten nahm die US-Amerikanerin über 190 Kilogramm ab. In einem weiteren Video erklärte Tammy, wie viel besser es ihr durch den Gewichtsverlust geht: "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein. [...] Ich habe persönlich gesehen, dass sich mein Umgang mit anderen Menschen und meiner Familie stark verbessert hat. Einfach meine Einstellung und wie glücklich ich wirke. Ich lächle viel mehr."

In einem Interview mit People berichtete Tammy, wie sehr die Abnahme auch ihr Leben erleichtert. Unter anderem könne sie mittlerweile wieder ohne Gehhilfe oder einen Rollstuhl ihren Alltag bestreiten. Auch ihr Sauerstoffgerät brauche sie mittlerweile nicht mehr. "Ich schlafe nicht ein mal nachts mehr damit", erzählte sie stolz.

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tammy ihre Abnehmreise so im Netz dokumentiert? Toll! Sie macht anderen damit bestimmt Mut. Na ja, ich finde, dass sie das lieber privat halten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de