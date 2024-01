Dann startet die neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel!

Wie lange kann Joko Winterscheidt (44) seine eigene Sendung im neuen Jahr verteidigen? Bei Wer stiehlt mir die Show? treten mehrere Promis gegen den Moderator an, um ihm das Zepter wegzuschnappen. Auch in diesem Jahr versuchen wieder so einige bekannte Gesichter ihr Glück in der spannenden Quizshow – unter anderem Sarah Connor (43) und Lena Meyer-Landrut (32). Und nun ist auch endlich der Starttermin der neuen Staffel bekannt!

ProSieben hat seine Pläne für die kommende Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" offengelegt. Demnach gehen Sarah und Lena sowie Jokos langjähriger Moderationspartner Klaas (40) ab dem 11. Februar an den Start. Die Sendung läuft immer sonntags, um 20:15 Uhr. Insgesamt dürfen sich die Zuschauer auf sechs neue Folgen der wilden Quizshow freuen.

Im jüngsten Staffelfinale riss Hazel Brugger (30) die Moderation der Sendung an sich. In der letzten Kategorie hatte aber letztlich Florian David Fitz (49) die Nase weiter vorn und gewann somit die letzte Folge von "Wer stiehlt mir die Show?".

ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Hazel Brugger bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

ProSieben / Florida TV / Julian Mathieu Florian David Fitz und Hazel Brugger bei "Wer stiehlt mir die Show?"

