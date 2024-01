Erstes Foto mit Stefan: Eva Luginger reagiert auf Vorwürfe

Sie posten ihr erstes Paarfoto! Stefan Mross (48) und seine Ex-Frau Anna-Carina Woitschack (31) machten im November vergangenen Jahres ihr Ehe-Aus öffentlich. Bereits kurz darauf soll der Schlagersänger mit Eva Luginger, der besten Freundin seiner Verflossenen, angebandelt haben. Das war dieser jedoch ein Dorn im Auge: Anna-Carina machte ihrer einstigen Freundin zuletzt schwere Vorwürfe. Und auch die Fans sehen sie als Schuldige für das Ehe-Aus. Zu ihrem ersten Pärchen-Pic mit Stefan postet Eva eine klare Stellungnahme!

Auf Instagram lässt die Sängerin ihre Fans nun an ihrem ersten gemeinsamen Bild teilhaben. Darauf posieren die Turteltauben Arm in Arm vor einer Bergkulisse, hinter der gerade die Sonne untergeht. Dazu schreibt sie: "Es hat niemand auf der Welt eine Berechtigung, darüber zu urteilen, wen oder was man liebt. Es gibt nur ein Leben und jeder hat selbst zu entscheiden, wie er es verbringen möchte." Dazu fordert Eva ihre Fans auf, sich nicht verbiegen zu lassen – das tue sie auch nicht.

Bei ihren Followern kommt der süße Schnappschuss gut an und auch ihre Worte scheinen auf viel Verständnis zu stoßen: "Euch beiden ein gutes neues Jahr. Besser kann man es nicht schreiben, Eva", stimmt ihr eine Nutzerin zu. "Alles Liebe. Hauptsache, man ist selbst glücklich mit dem, was man tut. Liebe kann man nicht planen. Es geschieht einfach", kommentiert eine weitere Userin den Beitrag.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross 2017

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

Frederic Kern / Future Image Eva Luginger im Juli 2023 im Europapark Rust

