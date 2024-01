Nach OP: Ralph Siegels Frau zieht zu ihm ins Krankenhaus

Ralph Siegel (78) erholt sich. Nach einer Reihe von gesundheitlichen Problemen musste sich der Musikproduzent nach Weihnachten für einen Eingriff in eine Klinik begeben. Dort unterzog er sich einer Rücken-OP, um eine Verengung des Wirbelsäulenkanals zu beheben. Um ihm die Zeit der Genesung etwas zu erleichtern, steht ihm seine Frau Laura zur Seite. Nun ist Laura sogar direkt in Ralphs Klinikzimmer eingezogen!

"Laura hat sich entschieden, zu mir in die Klinik zu ziehen, solange ich noch hierbleiben muss", erklärt der ehemalige ESC-Star Bild. Die beiden teilen sich nun ein Doppelzimmer. Da sie Ralph ohnehin jeden Tag besucht hätte, habe dieser Schritt für die Schweizerin nur Sinn ergeben. Laura finde es beruhigend, auch nachts in seiner Nähe sein zu können, zumal der Münchner nach wie vor unter starken Schmerzen leidet. "Es fühlt sich an, als würde man mit einem Bunsenbrenner über meine Haut gehen", berichtet er.

Auch den Jahreswechsel hat das Ehepaar gemeinsam in der Klinik verbracht. Mit italienischem Essen vom Lieferdienst haben Ralph und Laura das Beste aus ihrer Lage gemacht. Und natürlich wurde trotzdem mit Champagner angestoßen! "Das wollte ich mir nicht nehmen lassen", betont der Komponist. Zum Anstoßen sei er sogar zum ersten Mal seit der Operation aufgestanden.

Getty Images Ralph Siegel im Februar 2015

Getty Images Laura und Ralph Siegel bei der Bambi-Verleihung 2023

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

