Michelle Yeoh feiert noch einmal Hochzeit mit ihrem Oscar!

Kein Grund nur einmal zu feiern! Knapp 20 Jahre lang waren Michelle Yeoh (61) und Jean Todt (77) als verlobtes Paar durch die Welt gegangen – doch erst im Juli traten die beiden schließlich vor den Traualtar im Beisein ihrer engsten Angehörigen. Nur wenige Monate zuvor hatte sich die Schauspielerin über ihren allerersten Oscar freuen dürfen. Michelle vereint nun ihre beiden besonderen Momente: Mit ihrem Oscar feiert sie noch einmal Hochzeit!

Drei Monate nach ihrer Trauung feiert das glückliche Paar nun erneut Hochzeit. Während sie sich in Genf das Jawort gegeben haben, finden die Feierlichkeiten nun in ihrer Heimatstadt in Malaysia statt. Auf Facebook lassen die beiden Turteltauben die Welt an ihrem zweiten großen Tag teilhaben. Auf den dort geteilten Bildern sind Michelle und Jean zu sehen, wie sie mit ihren Gästen interagieren. Ins Auge fallen aber auch die Dekorationen. Neben bunten Ballons und Blumen, können auch Meilensteine aus Michelles Schauspielkarriere entdeckt werden. Aber nicht nur die Poster ihrer erfolgreichen Filme hängen an den Wänden, sondern auch ihr Oscar ist für jeden gut sichtbar ausgestellt.

Offenbar kann der Filmstar seinen Goldjungen gar nicht mehr hergeben, denn bereits zu ihrer Vermählung nahm Michelle ihren Oscar mit. Diesen zeigte sie auch stolz in mehreren gemeinsamen Selfies mit dem brasilianischen Rennfahrer Felipe Massa (42) oder ihrem frischgebackenen Ehemann.

Anzeige

Getty Images Michelle Yeoh und Jean Todt bei der Bafta Awards Nominees Party 2023

Anzeige

Getty Images Michelle Yeoh im Juni 2023

Anzeige

Instagram / massafelipe Jean Todt und Michelle Yeoh während ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de