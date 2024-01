Neue Staffel: Bei "Die Geissens" wird es wieder luxuriös!

Endlich geht es wieder los! Robert (59) und Carmen Geiss' (58) Familie gehört zu einer der berühmtesten in der deutschen Medienwelt. Mit seiner eigenen Reality-Doku halten das Paar und die beiden Töchter Shania (19) und Davina (20) seine Fans immer auf dem Laufenden. Bald jettet die luxuriöse Familie auch wieder im TV um die ganze Welt – dann startet die achte Staffel von Die Geissens!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTLZWEI hervorgeht, sollen die neuen Folgen wöchentlich ab dem 8. Januar ausgestrahlt werden. "Wir waren natürlich wieder unterwegs. Wer die Geissens kennt, weiß, dass wir immer in der Welt am Start sind. Wir waren in Dubai, wir waren in Monaco, St. Tropez, wir sind durch Spanien gereist", weckt die Familie die Vorfreude bei ihren Fans.

Die Show werde sogar von der familieneigenen Firma "Geiss TV" produziert, wie Robert auf dem Digital-Festival Online Marketing Rockstars laut Bild ausplauderte. Das fertige Produkt werde dann an den Sender geschickt – so habe die Familie die vollständige Kontrolle darüber, was gezeigt wird. "Wir können es eben selber besser", erklärte das Familienoberhaupt. Pro Folge verdienen die vier 60.000 Euro.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest 2022

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

