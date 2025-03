Shania Geiss trauert um den geliebten Familienhund Maddox

Ein trauriger Tag für Shania Geiss (20): Das beliebte It-Girl aus der Reality-Show Die Geissens hat auf Instagram bekannt gegeben, dass ihr geliebter Hund Maddox verstorben ist. "Ich hätte nie gedacht, dass der Abschied so bald sein würde", beginnt die TV-Darstellerin ihren emotionalen Post, der mehrere Bilder des kleinen Yorkshire Terriers zeigt. Maddox sei ganze 17 Jahre ein Teil der berühmten Familie gewesen und habe den Zuschauern der Sendung viele unvergessliche Momente geschenkt. "Gestern war der schwerste Tag meines Lebens", schreibt Shania weiter, "aber ich musste es für dich tun, weil ich dich so sehr liebe."

In ihrem rührenden Abschied bezeichnet Shania Maddox als ihren "besten Freund" und den "stärksten und mutigsten Hund", den sie je kennengelernt hat. Besonders bewegend sind ihre Worte darüber, dass Maddox nun an einem glücklichen Ort sei, gemeinsam mit Dex, einem weiteren Hund der Familie, der bereits 2022 verstorben war. Auch Davina Geiss (21) und Mama Carmen Geiss (59) zeigten ihre Trauer über den Verlust des Vierbeiners auf Instagram: "Ich vermisse ihn. Deine Worte bedeuten mir alles", kommentierte Shanias Schwester. Woran Maddox letztlich gestorben ist, bleibt offen, doch die Bindung zwischen ihm und der Familie wird in den emotionalen Worten deutlich spürbar.

Die Geissens sind bekannt für die extravagante Darstellung ihres Luxuslebens im TV. Haus- und Familienhunde wie Maddox und Dex gehörten dabei immer dazu und brachten nicht nur ihren Besitzern, sondern auch den Fans viel Freude. Carmen, die sich stets liebevoll um ihre Haustiere kümmerte, teilte bereits früher emotionale Momente rund um Dex’ Krankheit und Abschied. Shania, die sich zuletzt auch als Influencerin einen Namen machte, lässt durchblicken, wie groß der Verlust eines weiteren Tieres nun für sie ist: "Mein Leben wird nicht dasselbe sein, aber du wirst immer in meinem Herzen bleiben."

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

Instagram / davinageiss Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2024

