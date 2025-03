Eifersuchtsdrama: Carmen Geiss flirtet mit sexy Herrenmodel

Oh, là là! Das dachte sich vermutlich TV-Star Carmen Geiss (59) in der neuesten Folge von Die Geissens. Denn in der heuerte ihr Gatte Robert Geiss (61) ein ziemlich durchtrainiertes Herrenmodel an, das seine Modelinie präsentieren sollte: den Australier Charlie Taylor, der ungeniert vor versammelter Runde sein Shirt auszog und sein Sixpack entblößte. "Wow! Willst du mich heiraten?", freute sich Carmen daraufhin, während Robert direkt eifersüchtig wurde: "Völliger Gehirnschaden, sage ich dir!"

Während die Jetsetterin von dem Sunnyboy schwärmte und behauptete: "Wenn ich zwei bis drei Jahre jünger wäre, wäre er meiner!", bekam Robert aber nur wenig später seine Revanche: Auch zwei hübsche weibliche Models waren im Rennen, seine Marke zu repräsentieren. "Die ist aber gut trainiert!", versuchte der Familienvater, seine Frau zu schikanieren. Carmen ließ sich aber nicht auf die Palme bringen und schlüpfte selbst in eines der Kleider, um ihrem Mann zu beweisen, dass sie mindestens genauso gut in den Outfits aussieht: "Und ich bin fast 60!"

Auch wenn sich das Paar ab und zu kabbelt, sind Carmen und Robert seit über vier Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Das macht die 59-Jährige regelmäßig in ihrer Show und auch auf Social Media deutlich. Anlässlich ihres Hochzeitstags im Oktober verfasste die zweifache Mutter beispielsweise ein rührendes Liebesbekenntnis für ihren Robert und schrieb auf Instagram: "Vor genau 30 Jahren, am 30. Oktober, haben wir uns in Las Vegas [...] das Jawort gegeben – ein Tag, der mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hat." Zudem betonte sie, dass die zwei zum damaligen Zeitpunkt 42 Jahre und zehn Monate gemeinsam durchs Leben gingen – heute sind es bereits über 43.

"Die Geissens" immer montags um 20:25 bei RTLZWEI und bereits vorab auf RTL+ streamen.

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss mit zwei Models bei "Die Geissens"

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

