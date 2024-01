Tief eingetaucht: So cool startet Hugh Jackman ins neue Jahr

Er springt ins kalte Wasser! Hugh Jackman (55) hat ein schweres Jahr hinter sich. Im September gaben der Schauspieler und seine Frau Deborra-Lee Furness (68) nach 27 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ihre Trennung bekannt. Das Liebes-Aus soll dem X-Men-Star schwer zu schaffen gemacht haben. Vor wenigen Tagen musste sich das Ex-Paar dann von seinem engen Freund Bill Granger (54) verabschieden. Nun startet Hugh mit einer besonderen Aktion ins neue Jahr!

In einem Clip, den er auf Instagram teilt, steht der Hollywoodstar mit nacktem Oberkörper an einem Kiesstrand. Im Hintergrund ist das Meer zu sehen. "Frohes neues Jahr euch allen. Ich wünsche euch allen jeden Segen für 2024, egal was kommen mag, einschließlich kaltem Wasser", wünscht der Leinwandheld seinen Followern, bevor er sich nur mit einer schwarzen kurzen Hose bekleidet ins kalte Wasser stürzt.

Seine Fans sind von dem Video begeistert und wünschen dem Wolverine-Darsteller ebenfalls einen guten Start in das Jahr 2024. Doch auch seine Schauspielkollegin Halle Berry (57) lässt es sich nicht nehmen, auf das Reel zu antworten. "Frohes neues Jahr, Hugh. Du bist einer meiner liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich liebe dich", schreibt der "Catwoman"-Star.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler, mit seiner Frau Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Halle Berry, November 2002

