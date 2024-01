Auf Epsteins Insel? Jimmy Kimmel wehrt sich gegen Vorwürfe

Er hat die Nase voll! Jimmy Kimmel (56) gehört zu den bekanntesten Talkshow-Hosts in den USA. Im vergangenen November moderierte er bereits zum vierten Mal die Oscar-Verleihung. Doch nun sieht sich die Fernsehbekanntheit schweren Anschuldigungen ausgesetzt: Aaron Rodgers (40) deutete kürzlich an, dass die amerikanische Berühmtheit einer der Männer gewesen sei, die mit auf Jeffrey Epsteins (✝66) Privatinsel geflogen sind, wo der Millionär junge Mädchen missbraucht haben soll. Jetzt reagiert Jimmy auf die Vorwürfe!

Auf X repostet der gebürtige New Yorker das Video, in dem Aaron seine Vorwürfe gegen ihn ausspricht. Dazu schreibt er: "Liebes Aarschloch [sic!]. Fürs Protokoll: Ich habe Epstein weder getroffen noch bin ich mit ihm geflogen, noch habe ich ihn besucht, noch habe ich irgendeinen Kontakt mit ihm gehabt, noch werden Sie meinen Namen auf irgendeiner 'Liste' finden, abgesehen von dem offensichtlich erfundenen Unsinn, den Verrückte wie Sie nicht von der Realität zu unterscheiden scheinen." Zudem betont Jimmy, dass der Quarterback mit diesen Behauptungen seine Familie in Gefahr bringt und droht, rechtliche Schritte gegen den Footballspieler einzuleiten.

Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass in diesem Jahr eine Liste der Inselbesucher veröffentlicht werden soll. Das sorgte auch in der "The Pat McAfee"-Show für einigen Gesprächsstoff: "Viele Leute, einschließlich Jimmy Kimmel, hoffen wirklich, dass das nicht herauskommt", deutete der NFL-Star damals in der Talkshow an.

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, American-Football-Spieler

Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Footballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de