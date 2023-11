Zum vierten Mal: Jimmy Kimmel moderiert 2024 die Oscars!

Jimmy Kimmel (56) ist zurück! Jedes Jahr gilt es als große Ehre, die Oscar-Verleihung zu moderieren. Fast immer steht ein echter Entertainment-Profi auf der Bühne des größten Filmpreises. Unter anderem hatten schon Ellen DeGeneres (65), Steve Martin (78), Neil Patrick Harris (50) und Chris Rock (58) die Ehre. Late-Night-Moderator Jimmy hatte auch schon dreimal das Zepter in der Hand, wie auch 2023. Und 2024 darf er gleich wieder die Oscars moderieren.

Das gibt der Sender ABC, der jährlich die Oscars überträgt, bekannt. Im kommenden Jahr soll Jimmy als Moderator der 96. Academy Awards durch den Abend führen – es ist bereits sein viertes Mal. Stattfinden wird die Verleihung am 10. März wie immer im imposanten Dolby Theatre in Los Angeles. Jimmy selbst meldet sich bisher aber noch nicht zu Wort. Überraschend kommt die Wahl aber nicht, denn 2023 konnte er die Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr von knapp 16 Millionen auf fast 19 Millionen anheben.

Genug Erfahrung dürfte Jimmy in jedem Fall haben. Er erlebte in seinen Jahren als Moderator so einiges an Drama auf der Oscar-Bühne. Unter anderem musste er ausbügeln, dass 2017 "La La Land" als bester Film verkündet wurde, obwohl eigentlich "Moonlight" gewann. "Ich wusste, dass ich das vermasseln würde", witzelte der TV-Star im Nachhinein.

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Oscars 2018

Getty Images Jimmy Kimmel, Moderator von "Jimmy Kimmel Live!"

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Oscars 2023

