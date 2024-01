"Endlich bin ich sie los": Paul Janke schießt gegen Eva!

Er teilt wieder gegen sie aus! Evanthia Benetatou (31) und Paul Janke (42) hatten sich in der Realityshow Kampf der Realitystars kennengelernt und sich sofort gut verstanden. Vor allem die Influencerin schwärmte sehr von dem Ur-Bachelor. Schließlich kippte die Stimmung jedoch und der einstige Rosenkavalier ließ die TV-Bekanntheit eiskalt abblitzen. Nun kann sich Paul einen Seitenhieb gegen Eva nicht verkneifen!

In seiner Instagram-Story teilt der Bachelor in Paradise-Barkeeper ein Video von Eva und ihrem neuen Partner Dennis Kessmeyer. Darin ist zu sehen, wie Eva ihren Liebsten füttert. Paul fordert sogar einen Kuss von den Turteltauben – den er anschließend neckisch kommentiert: "Das junge Glück... Endlich bin ich sie los. Ich lege auch auf eurer Hochzeit auf." Auf die bissige Bemerkung reagiert das Ex-"Bachelor"-Girl mit einem Stinkefinger. Danach bricht Eva jedoch in Gelächter aus und zeigt damit, dass sie den Spaß verstanden hat.

Mittlerweile scheinen sich die beiden Streithähne also wieder angenähert zu haben. Das sah nach der Show noch ganz anders aus: Damals teilten die beiden ordentlich gegeneinander aus. Bei "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" reagierte die brünette Beauty noch sehr negativ auf ihren Ex-Flirt: "Ich finde es schade, wenn man dann nachtritt und Unwahrheiten verbreitet. Ich finde, die komplette Situation danach sagt viel mehr über Paul aus als über mich."

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou im Dezember 2023

Instagram / jankepaul Paul Janke in Thailand

Hauter, Katrin / ActionPress Eva Benetatou, Mai 2023

