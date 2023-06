Eva Benetatou stellt klar: Paul und sie verstehen sich nicht

Eva Benetatou (31) spricht Klartext! Die TV-Bekanntheit und der Ur-Bachelor Paul Janke (41) lernten sich in der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel kennen – und verstanden sich auf Anhieb auffällig gut. In der Show durften die beiden sogar auf ein Date gehen. Doch der Funke sollte nicht überspringen: Bereits in den vergangenen Wochen teilten die beiden einige Seitenhiebe aus. Dass die Flirterei mit Paul endgültig der Vergangenheit angehört, macht Eva nun klar.

Bei "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" verrät die Ex von Chris Broy (34), dass sie sich nach den Dreharbeiten auf einem gemeinsamen Event eigentlich "gut verstanden". Danach folgte allerdings die Schlammschlacht im Netz. "Ich finde es schade, wenn man dann nachtritt und Unwahrheiten verbreitet. Ich finde die komplette Situation danach sagt viel mehr über Paul aus als über mich", stellt die 31-Jährige klar. Dass es zwischen den beiden Realitystars in der Sala funkte, betont Eva aber weiterhin: "Das war hundertprozentig beidseitig. [...] Ich würde darüber nicht lügen, jeder hat das in der Sala mitbekommen, sonst hätten wir nie so ein Date bekommen."

Paul selbst behauptete auf Instagram, dass Eva bei "Kampf der Realitystars" ihr wahres Gesicht gezeigt habe: "Wenn man jetzt weiterguckt, sieht man glaube ich auch, dass ihr wahrer Charakter so ein bisschen durchgekommen ist und ich eigentlich jetzt im Nachhinein die gleiche Meinung habe, wie ich sie vor der Sendung hatte."

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

