Neuer Schauspiel-Deal: Kim Cattrall spielt in CIA-Drama mit!

Kim Cattrall (67) kann eine neue Rolle an Land ziehen! Wie The Standard berichtet, wird die Schauspielerin in dem neuen Drama "Central Intelligence" von BBC Radio 4 mitspielen. "Ich habe mich sehr gefreut, dass man mich gebeten hat, bei BBC Radio 4's 'Central Intelligence' mitzumachen", freut sich Kim laut dem Medium. "Es ist eine sehr gut geschriebene, sachliche und unterhaltsame Geschichte der Central Intelligence Agency [CIA] von ihren ungewissen Anfängen an. Eine menschliche Geschichte voller Fehlstarts, Fauxpas, Pannen und glücklicherweise auch Triumphen auf der Weltbühne. [...] Ich war gefesselt, als ich die wahre Geschichte erfuhr, wie diese wichtige Agentur vor und während des Kalten Krieges wuchs und gedieh", fährt der Filmstar fort.

Kim wird die Rolle der ehemaligen CIA-Beamtin Eloise Page übernehmen. Die Handlung des Dramas basiert auf Eloises Arbeit bei der von Männern dominierten Behörde in den 1940er-Jahren. Die CIA-Agentin wurde damals zu einer der einflussreichsten Führungskräfte der Dienststelle. Neben Kim werden auch Schauspieler wie Ed Harris (73) oder Johnny Flynn (41) mitspielen.

Kim ist bereits ein alter Hase im Showgeschäft. Ihre Schauspielkarriere begann sie in den 1970er-Jahren. Den großen internationalen Durchbruch schaffte sie dank der Serie Sex and the City. Von 1998 bis 2004 verkörperte sie die Rolle der Samantha Jones. Mit der Sitcom hat der TV-Star jedoch mittlerweile abgeschlossen. Während ihre Co-Stars wie Sarah Jessica Parker (59) seit einigen Jahren für das Sequel And Just Like That vor der Kamera stehen, lehnte Kim eine Teilnahme an der Show ab. Lediglich für einen kurzen Cameo-Auftritt in der zweiten Staffel willigte die 67-Jährige ein.

