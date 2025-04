Plant Sarah Jessica Parker Carries "And Just Like That"-Tod?

Sarah Jessica Parker (60) sorgt mit ihren Überlegungen für Schlagzeilen, die Zukunft von Carrie Bradshaw in And Just Like That auf radikale Weise zu gestalten. Laut eines Insiders, der mit Daily Mail sprach, habe die Schauspielerin darüber nachgedacht, die beliebte Kolumnistin sterben zu lassen, um die Geschichte aus einer völlig neuen Perspektive zu erzählen. Doch Fans der Serie können aufatmen: Selbst wenn diese Idee umgesetzt würde, dürfte dies erst in einigen Jahren geschehen. Die dritte Staffel des erfolgreichen Sex and the City-Ablegers steht schon in den Startlöchern und wird ab dem 29. Mai auf Max zu sehen sein.

Die Pläne, Carries Schicksal zu verändern, könnten einen ebenso umstrittenen wie sehnsüchtig erwarteten Effekt haben: die Rückkehr von Kim Cattrall (68) als Samantha Jones. Die Schauspielerin fand in den ersten beiden Staffeln des Reboots nur kurze Erwähnungen in Textnachrichten und bekam einen einmaligen Cameo-Auftritt, da Spannungen zwischen ihr und Sarah einer engeren Zusammenarbeit im Wege stehen. Ein Insider spekuliert, dass Carries Tod einen Neuanfang für Samanthas Geschichte und möglicherweise einen weiteren Auftritt von Kim erlauben könnte – jedoch nur zu recht hohen Gagenvorstellungen.

Die Konflikte zwischen Kim und Sarah überschatteten die Begeisterung der Fans schon lange vor dem Start von "And Just Like That". Kim machte 2018 in einem brisanten Interview deutlich, dass das Arbeitsklima mit Sarah Jessica niemals gut gewesen sei, und sprach sich entschieden gegen eine Rückkehr aus. Dennoch bleibt Carrie eine der prägenden Rollen von Sarah – eine, die sie nicht nur reich machte, sondern auch ihren Stil und Status in Hollywood prägte. Mit Blick auf die enormen Einnahmen der Serie bleibt jedoch offen, ob diese ikonische Welt tatsächlich irgendwann ohne Carrie existieren könnte.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Getty Images Kim Catrall und Sarah Jessica Parker 2008 in London

