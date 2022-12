Kim Cattrall trauert um ihre geliebte Mutter Shane (†93)

Kim Cattrall (66) hat einen schweren Verlust zu verkraften. In den vergangenen Jahren musste der Sex and the City-Star privat schon einiges durchstehen. 2018 beging ihr Bruder Christopher Suizid – zuvor hatte er jahrelang mit Depressionen gekämpft. Bis heute hat die Schauspielerin mit dem Verlust zu kämpfen und zollt ihm regelmäßig Tribut. Nun musste sich Kim von ihrer Mutter verabschieden...

Auf Instagram gab Kim nun das Ableben ihrer geliebten Mutter bekannt. Mit einem kleinen Rückblick in Form von Schnappschüssen gedachte die Schauspielerin ihrer Mama Shane. "Ruhe in Frieden, Mama", schrieb die 65-Jährige mit einem roten Herzen dazu. Woran die 93-Jährige starb, klärte sie nicht weiter auf – dass die beiden ein sehr enges Verhältnis zueinander pflegten, dürfte jedoch durch die Fotos klar geworden sein.

Erst im Mai hatte Kim den 93. Geburtstag ihrer Mutter Shane zelebriert. Auf der Bilderplattform hatte sie dazu ein niedliches Foto geteilt. "Alles Liebe zum Mama-Tag, Mama. 93 Jahre jung", schrieb die britisch-kanadische Schauspielerin dazu.

Instagram / kimcattrall Kim Cattrall (r.) mit ihrem Bruder Christopher

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Star

Instagram / kimcattrall Kim Cattrall und ihre Mutter Shane

