Süß: Bill Kaulitz kuschelt im Bali-Urlaub mit Unbekanntem

Bill Kaulitz (34) begeistert seine Fans! Der Tokio Hotel-Star hat auf Bali ins neue Jahr gefeiert. Dort gönnt sich der Musiker aktuell nach seinen erfolgreichen letzten Monaten eine Pause. Für seine Mühen im TV wurde er sogar zusammen mit Bruder Tom (34) mit einem Fernsehpreis geehrt. Seine Follower erfreut er nun mit einigen Einblicken in seinen Trip – unter anderem gibt es für Bill auch einen Kuss von einem unbekannten Herren!

Zunächst könnte man meinen, Bill habe eine neue Liebe gefunden. Auf dem Foto könnte der Sänger kaum breiter grinsen und fühlt sich sichtlich wohl in den Armen des blonden Hotties. Doch in seiner Instagram-Story gibt es direkt Entwarnung: Zwischen den beiden ist es wohl rein platonisch. "Nach 8 Jahren endlich wieder auf Bali vereint", schreibt der "Love Who Loves You Back"-Interpret zu dem süßen Bild. Bei dem Fremden handelt es sich um Gianluca Fellini, einen befreundeten Fotografen.

Die Fans sind trotzdem hin und weg und kommentieren zuhauf. "Dein Lächeln ist wunderschön, Bill", schreibt ein Nutzer unter dem Beitrag. "Sieht nach einer schönen Zeit aus, das freut mich sehr", findet ein anderer.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill Kaulitz im August 2023

Getty Images Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

