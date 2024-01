Das hält Darya von Fabio Knez' Dschungelcamp-Teilnahme!

Wie steht sie dazu? Ab dem 17. Januar ist es wieder so weit: Die deutsche Prominenz stellt ihr Talent und Durchhaltevermögen im alljährlichen Dschungelcamp unter Beweis. Mit von der Partie im australischen Busch ist unter anderem Realitystar Fabio Knez – und der scheint im Trash-TV Glück zu haben. Bei seiner letzten Show-Teilnahme lernte er seine Freundin Darya Strelnikova kennen. Doch was hält Fabios Liebste von seiner Teilnahme am Dschungelcamp? Promiflash hat nachgefragt!

Die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin erklärt gegenüber Promiflash, dass sie auf diese Entscheidung keinen Einfluss habe – er sei alt genug und soll seinen Weg gehen, wie er ihn für richtig halte. Aber auf die Unterstützung des Models kann der Staubsauger-Verkäufer zählen: "Ich werde ihn egal wie unterstützen und ihm zur Seite stehen." Darya erzählt außerdem, dass sie wegen Fabios Teilnahme weder nervös sei noch Bammel habe. Stolz bringt sie zum Ausdruck, dass sie an ihn glaube, Vertrauen und vor allem "den größten Respekt" habe.

Die hübsche Blondine ist sich auch schon sicher, wie das Format für ihren Liebsten ausgehen wird. "Ich denke nicht, ich weiß es, dass er die Krone mit nach Hause bringt", betont sie und fügt hinzu: "Er ist sehr zielorientiert und hat ein Mega-Durchhaltevermögen." Zudem sei er ein Teamplayer, der sich mit allen verstehe.

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Instagram / darya Darya Strelnikova im Oktober 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

