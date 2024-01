Edda und Sina schießen gegen "Are You The One?"-Lina!

Bei Are You The One? eckt Lina mit ihrer offenen Art ganz schön an. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Kuss zwischen der Berlinerin und Single Paolo – obwohl der eigentlich mit Lisa-Marie anbandelt. Jetzt haben die Frauen der Villa wohl genug: Von den Kandidatinnen Sina Elisa und Edda Pilz muss sie sich jetzt einiges gefallen lassen. Die beiden Beautys hetzen gegen Lina!

Lina kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen, immerhin war es "nur ein Schmatzer", wie sie nicht müde wird zu betonen – jedoch war Paolo nicht der Einzige. "Da waren es direkt mal wieder zwei an einem Tag. Langt nicht einer? Respektlos", beschwert sich Sina lautstark. Auch Edda steigt in die Konfrontation ein: "Du kannst hier nicht jedem Typen deine Zunge in den Hals stecken, ganz ehrlich!" Die beiden Lästerschwestern sind sich einig: Lina wechselt ihre Männer wie die Unterwäsche.

Die Flugbegleiterin bleibt relaxt: "Da habt ihr wohl ein Problem mit euren Typen." Ein schlechtes Gewissen habe sie nicht. Was die Kritik der männlichen Fraktion der Datingshow angeht, müssten Lina und Sina eigentlich einer Meinung sein. Denn auch die einstige Love Island-Kandidatin beschwerte sich bereits über das Verhalten der Single-Boys.

"Are You The One?"-Kandidatin Lina

"Are You The One?"-Kandidatin Edda

"Are You The One?"-Kandidatin Sina

