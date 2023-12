"Are You The One"-Sina findet die Single-Männer unsicher

"Sophia Thomalla (34) und sie sind derselben Meinung. Die aktuelle Are You The One?-Staffel scheint nicht nur die Zuschauer wenig überzeugen zu können. Auch die Moderatorin der Sendung wirkt ab und zu genervt vom Cast und kritisiert insbesondere die männlichen Kandidaten für ihr zurückhaltendes und schüchternes Verhalten. Mit ihrer Wahrnehmung steht sie nicht alleine: Sina Elisa findet die Single-Männer ebenfalls unsicher.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verrät die 26-Jährige, wie sie über die "Are You The One"-Jungs denkt. "Sagen wir es mal so – die meisten haben sich schon ihrem Alter entsprechend verhalten und waren einfach sehr unsicher", meint Sina. Allerdings wolle sie ihnen keinen Vorwurf machen. Sina erinnert sich an die Zeit zurück, als sie jünger war: "Mit 20 war ich auch noch schüchtern.Ich wusste bis zur Ausstrahlung der ersten Folge nicht einmal, dass mich bestimmte Personen gut fanden, weil da einfach nichts kam."

Namen wollte Sina nicht nennen. Doch insbesondere Wilson wurde für sein Verhalten von Sophia in die Mangel genommen. Bei einem Spiel drehte der Hamburger seinen Kopf zur Seite, um von den Mädels nicht auf den Mund geküsst zu werden. Die 34-Jährige schimpfte daraufhin: "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unattraktiv ich das finde, wenn man bei einer Datingshow bei so einer Challenge als Mann den Kopf wegzieht."

Anzeige

Instagram / sinaelisa__ Sina Elisa, Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de