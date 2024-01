"Ich bin müde": Macht Selena Gomez Schluss mit der Musik?

Wofür wird sie sich entscheiden? Selena Gomez (31) hatte ihren Durchbruch mit der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Mittlerweile hat die Beauty bereits drei Alben veröffentlicht, ihre letzte Single "Single Soon" erschien im August 2023. Derzeit steht sie für die Comedy-Krimi-Show Only Murders in the Building vor der Kamera. Doch nun möchte der Weltstar einen Gang runterschalten: Selena möchte sich in ihrer Karriere auf eine Sache festlegen!

In der neuesten Episode des Podcasts "Smartless" sprach die 31-Jährige darüber, dass sie nach dem Erfolg von "Wizards of Waverly Place" von Disney dazu animiert wurde, ein eigenes Album aufzunehmen. Die Musik sei für sie von Anfang an immer nur ein Hobby gewesen. Nun hat sie das Gefühl, langsam eine Wahl treffen zu müssen. "Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ich hatte nie vorgehabt, hauptberuflich Sängerin zu werden", erklärte der einstige Disney-Star. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein Album in mir habe", schilderte Selena ihre Gefühlslage, "aber ich werde mich vermutlich fürs Schauspiel entscheiden."

Die Moderatoren des Podcasts versuchten sie davon zu überzeugen, ihr musikalisches Talent weiterhin auszuschöpfen. Selena müsse sich nicht für einen Bereich entscheiden. Woraufhin die Beauty antwortete: "Ihr habt recht, aber ich werde mich entspannen wollen, weil ich müde bin!"

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei der Premiere von "Only Murders in the Building"

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

