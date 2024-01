"Nie wieder": Britney Spears beendet ihre Musikkarriere!

Sie will sich zurückziehen. Anfang der 2000er wurde Britney Spears (42) über Nacht zum großen Superstar. Insbesondere ihre ersten beiden Alben "… Baby One More Time" und "Oops! … I Did It Again" gingen so richtig durch die Decke und zählen bis heute zu den weltweit meistverkauften Musikalben. Nun müssen ihre Fans ganz stark sein: Britney will keine Songs mehr machen!

Auf Instagram spricht die 42-Jährige ein für alle Mal Klartext. "Nur damit das klar ist, die meisten Nachrichten sind Müll", beginnt sie ihren Post. Britney höre ständig Gerüchte darüber, dass sie angeblich bald ein neues Album herausbringe. Deswegen räumt sie die Spekulationen nun höchstpersönlich aus dem Weg: "Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren." Wenn sie weiterhin an Songs schreibe, dann nur "zum Spaß" oder für "andere Leute".

Ende Oktober erschienen Britneys Memoiren "The Woman in Me: Meine Geschichte" auf dem Markt. Mit ihrer Autobiografie soll die Blondine ordentlich abgesahnt haben. Laut TMZ erhalte Britney nämlich ganze 25 Prozent des Nettogewinns aus den Buchverkäufen.

Anzeige

Getty Images Britney Spears im September 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de