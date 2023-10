Bestverkaufte Promi-Memoiren: Britney Spears bedankt sich

Damit hat Britney Spears (41) wohl nicht gerechnet! Die Sängerin hat am 24. Oktober ihre Memoiren mit dem Titel "The Woman in Me" herausgebracht. Schon vorab waren Auszüge daraus an die Öffentlichkeit gelangt, in denen sie krasse Enthüllungen macht. Sie thematisiert unter anderem ihre 13-jährige Vormundschaft und die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Justin Timberlake (42). Das hat vielen Fans offenbar Lust auf mehr bereitet: Britneys Buch ist schon jetzt ein voller Erfolg – und sie davon total gerührt!

"Mein Buch ist das meistverkaufte Promi-Memoir in der Geschichte und es ist erst Tag eins", staunte die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin in einem Instagram-Post. Zudem richtete Britney ein paar nette Worte an ihre Bewunderer. "Danke an die Fans, die uns so sehr unterstützt haben. Ich liebe euch alle", betonte sie abschließend.

Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly mitgeteilt, dass die Musikerin bereits über eine Fortsetzung ihrer Biografie nachdenken soll. "Dieses Buch zu schreiben war so befreiend für sie und eine großartige Erfahrung, sodass sie es unbedingt noch einmal machen möchte", hatte der Informant ausgeplaudert.

Getty Images Britney Spears, 2002

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Was sagt ihr zu Britneys Post? 217 Stimmen 213 Ich finde es toll, dass sie die Unterstützung ihrer Fans zu schätzen weiß. 4 Na ja, meiner Meinung nach hätte sie sich etwas ausführlicher bedanken können.



