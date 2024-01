Andy Cohens Sohn Ben sorgt für peinlichen Moment im Flugzeug

Der Humor liegt offenbar ganz in der Familie! Im April 2022 wurde Andy Cohen (55) zum zweiten Mal Papa: Nach seinem Sohn Ben durfte sich der Fernsehmoderator über ein Töchterchen freuen. Die kleine Lucy Eve erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Auf Social Media versorgt der "Watch What Happens Live"-Star seine Fans seither regelmäßig mit süßem Content. Nun teilt Andy eine lustige Anekdote!

Auf Instagram teilt der 55-Jährige mal wieder einen privaten Moment aus seinem Familienleben – und der verleitet wirklich zum Schmunzeln! Auf einer Reise mit seinen Kids sei es nämlich zu einem ziemlich witzigen Zwischenfall an Bord gekommen. "Ich bin mit den Kindern im Flugzeug und Ben hat gerade angekündigt: 'Lernt alle meinen Papa Andy Cohen kennen'", schreibt der Familienvater total baff. Die unangenehme Situation unterstreicht Andy, indem er dem Post ein peinlich berührtes Emoji beifügt.

Ganz so stürmisch ist es allerdings nicht immer mit seinem Nachwuchs. Im Gegenteil: Erst vor wenigen Monaten postete der zweifache Papa eine niedliche Aufnahme mit seiner Tochter im Netz – während hinter den beiden unbemerkt die Sonne untergeht, blicken sich Andy und Lucy nur ganz tief in die Augen.

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Ben und Lucy Eve

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy Eve, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Ben und Lucy Eve, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de