Wie niedlich! Andy Cohen postet neues Bild mit Tochter Lucy

Diese beiden sind wirklich zum Dahinschmelzen! Andy Cohen (55) ist stolzer Papa von zwei Kindern: Ben und Lucy Eve. Sein Töchterchen hatte erst im vergangenen Jahr mithilfe einer Leihmutterschaft das Licht der Welt erblickt. Auf Social Media gibt der "Watch What Happens Live"-Star seither immer wieder private Einblicke in sein Familienleben. So wie auch jetzt: Andy teilt ein supersüßes Foto von sich und der kleinen Lucy!

Auf Instagram postet der 55-Jährige jetzt einen niedlichen Moment mit seiner 15 Monate alten Tochter: Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie Lucy in einem rosafarbenen Strampler und nassen Haaren auf Andys Schoß sitzt. Während der zweifache Papa die Kleine fest im Arm hält, guckt sie ihm mit ihren großen Kulleraugen ganz tief in die Augen.

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte der Moderator ein weiteres süßes Foto von sich und seiner Tochter im Netz, während das Vater-Tochter-Duo die Sommersonne genoss. Andy knuddelte Lucy fest und schrieb zu der Aufnahme schlichtweg: "Sommerliebe."

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Benjamin und Lucy im Juli 2022

Getty Images Andy Cohen, Fernsehmoderator

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy Eve im Juli 2023

