Christina Blocks Sohn versuchte, die Entführung zu stoppen!

Das Drama um Christina Block geht weiter. In der Silvesternacht wurden ihre Kinder Klara und Theodor in Dänemark entführt. Schnell kam die Entwarnung: Die Kids sind wohlauf und wieder in der Obhut ihrer Mutter. Die Steakhausketten-Erbin soll selbst an der Tat beteiligt gewesen sein. Nun gibt es jedoch neue Details im Fall – Mittels eines Alarmknopfes soll Christinas Sohn versucht haben, die Entführung zu beenden!

Die dänische Polizei soll sich bereits vor den Ereignissen zum Jahreswechsel um die Sicherheit der Kinder gesorgt haben. Daher wurden sie mit besagten Alarmknöpfen ausgestattet. Kurz darauf trat ein, was vermieden werden sollte: Mehrere Täter zwangen die Geschwister in ein fremdes Auto und fuhren davon. "Der Sohn drückte aus dem Auto heraus noch den Notfallknopf", erklärt der Anwalt Gerd Uecker nun laut Zeit Online. Aber die Polizisten reagierten zu spät: "Sie haben es nicht mehr geschafft, das Auto vor der Grenze zu stoppen."

Aktuell befinden sich Klara und Theodor noch bei ihrer Mutter in Deutschland. Mittlerweile wurde jedoch per Eilverfahren entschieden, dass die Kids von Christina nicht in ihrer Obhut bleiben werden. Das vollständige Sorgerecht geht nun an den Vater der Kinder.

