Polizei bestätigt: Christina Blocks Kinder sind wohlauf!

Es geht ihnen gut! Christina Block ist aktuell in allen Schlagzeilen. Die Blockhouse-Erbin soll die Entführung zweier ihrer Kinder aus Dänemark veranlasst haben. Dort feierten ihre Sprösslinge mit ihrem Vater, Christinas Ex, mit dem sie Jahren zerstritten ist, den Jahreswechsel. Inzwischen wurde sogar ein europaweiter Haftbefehl gegen sie erlassen. Ihrem Nachwuchs geht es in all dem Trubel aber den Umständen entsprechend gut!

Eine Sprecherin der Polizei Hamburg bestätigt nun gegenüber Gala, dass es Christinas Kindern gut gehe. Aktuell seien sie bei ihrer Mutter. "Die Hamburger Polizei hat gestern Abend gemeinsam mit dem Jugendamt die Wohnanschrift von Frau Block aufgesucht. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Kinder bei Frau Block sind und es ihnen augenscheinlich körperlich gut geht", heißt es in dem Statement.

Trotz des europaweiten Haftbefehls wird Christina aber wohl erst mal auf freiem Fuß bleiben. Denn in Deutschland beging die Unternehmerin nicht unbedingt eine Straftat. Dennoch müsse sich die Mehrfachmutter aber an knallharte Vorgaben halten. "Sie wird sich regelmäßig und engmaschig bei den deutschen Behörden melden müssen und ihren Aufenthaltsort bekannt geben. Was das für die Kinder bedeutet, bleibt abzuwarten", berichtete RTL dazu.

Getty Images Christina Block und ihr Partner Gerhard Delling im November 2023

ActionPress Christina Block im Jahr 2017

Public Address Christina Block, Oktober 2019

