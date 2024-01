Elfter Todestag: Coleen Rooney erinnert an ihre Schwester

Coleen Rooney (37) gedenkt Rosie McLoughlins. 2013 musste die britische TV-Persönlichkeit einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihre Adoptivschwester starb im Alter von nur 14 Jahren an den Folgen einer Erbkrankheit. Rosie hatte an dem sogenannten Rett-Syndrom gelitten, wobei es sich um eine Entwicklungsstörung handelt, die mit Symptomen wie Autismus oder epileptischen Anfällen begleitet wird. Zu ihrem elften Todestag widmet Coleen ihr emotionale Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die vierfache Mutter eine Reihe von Bildern, auf denen ihre kleine Schwester zu sehen ist – unter anderem auch an der Seite ihres ältesten Sohnes Kai (14), der damals noch ein Baby war. "Elf Jahre ohne dich. Wir lieben und vermissen dich", betonte Coleen in der Bildunterschrift. In ihrer Story teilte die Frau von Fußballlegende Wayne Rooney (38) zudem ein Foto mit einem Sticker und den Worten: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Vor wenigen Wochen hatte Coleen von einem weiteren traurigen Schicksal berichtet. In ihrer Autobiografie "My Account" schrieb die Moderatorin, mehrere Fehlgeburten erlitten zu haben – eine vor und zwei nach der Geburt ihrer ersten beiden Söhne: "Seitdem frage ich mich, ob ich nur Jungen bekommen kann, ob ich keine Mädchen austragen kann und ob die beiden, die ich verloren habe, weiblich gewesen sein könnten."

Instagram / coleen_rooney Kai Rooney und Rosie McLoughlin

Instagram / coleen_rooney Coleen Rooneys Adoptivschwester Rosie

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

