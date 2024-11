Colleen Rooneys Kinder vermissen sie während Dschungelcamp

Coleen Rooney (38) bestreitet aktuell das große Abenteuer Dschungelcamp. Doch dafür musste die Frau von Ex-Fußballprofi Wayne Rooney (39) ihre Familie und vor allem ihre Kinder in andere Hände geben. Kurz vor Ende der Show landete ihre Mutter Colette zusammen mit den beiden jüngsten Söhnen Kit und Cass in Australien. Gegenüber The Sun erzählt sie, dass die beiden sehr mit der Abwesenheit ihrer Mama zu kämpfen hätten. Dass sie Coleen dann im Fernsehen sehen konnten, habe sie aber beruhigt. "Wenn sie sie nicht hätten sehen können, wäre es anders gewesen. Jetzt dauert es nicht mehr lange", meint Colette. Das Wissen, Mama bald wieder in die Arme schließen zu können, habe den Jungs gutgetan.

In Coleens Abwesenheit war es Colette, die zu Hause die Stellung hielt. Dabei hatte ihre Tochter eine genaue Vorstellung, wie ihre Mutter das angehen sollte. Sie schrieb offenbar ein ganzes Whiteboard mit Regeln und Anweisungen. "Oh, das Whiteboard. Ich habe das Whiteboard befolgt. Ich bin froh, es jetzt von hinten zu sehen", lacht Colette im Interview mit dem Magazin. Während sie zusammen mit den beiden Jungs und Coleens Vater Tony zur Unterstützung nach Australien geflogen ist, übernimmt ihr Ehemann Wayne in der Heimat das Kommando – er ist mit den beiden älteren Söhnen Kai und Klay in Großbritannien geblieben.

Während Mama Colette ein Auge auf ihre Kinder hatte, sollten Freunde von Coleen ihren Mann genau im Blick behalten. Die Ehe der 38-Jährigen mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von kleinen Krisen und vor allem Fremdgeh-Skandalen überschattet. Deshalb wollte die Kolumnistin offenbar sichergehen, dass Wayne sich benimmt. Auch er bekam laut The Sun eine detaillierte Liste an Verhaltensregeln und ihre Freunde beobachteten ihn genau. "Jeder aus Coleens nahem Umfeld weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, und wird daher ein Auge auf Wayne haben, während sie weg ist", verriet ein Insider.

Anzeige Anzeige

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren vier Söhnen im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Coleen und Wayne Rooney bei der Premiere von "Rooney"

Anzeige Anzeige