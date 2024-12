Nicht für Gage: Deshalb war Coleen Rooney im UK-Dschungel

Coleen Rooney (38) schaffte es bei "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" bis auf den zweiten Platz. Doch die Ehefrau von Wayne Rooney (39) nahm nicht für Ruhm und Ehre oder für die saftige Gage an der britischen Version des Dschungelcamps teil. Wie Daily Mail erfahren haben will, ging es der Moderatorin viel mehr um ihr Image. Demnach verhandle sie momentan mit Streaminganbietern über eine TV-Show, die das Leben ihrer Familie verfolgt. "Coleens Zeit im Dschungel hat sie zum Liebling der Nation gemacht, auch wenn sie nicht gewonnen hat. Die britische Öffentlichkeit kann nicht genug von ihr bekommen. Ihr Bekanntheitsgrad ist größer denn je und das Honorar für die Realityshow ihrer Familie wird das widerspiegeln", erklärt ein Insider.

Momentan sehe es danach aus, dass Disney die Millionengage an die Rooneys bezahlen und damit den Zuschlag für die Show bekommen werde. Laut der Quelle dürfen sich die Zuschauer auf einiges gefasst machen: "Coleen wird im Showbusiness sehr unterschätzt. [...] Trotz ihrer Berühmtheit und ihres Reichtums hat sie ihre schottischen Wurzeln nicht vergessen. Sie kommt mit so gut wie jedem zurecht." Auch Wayne und ihre gemeinsamen Söhne seien gewillt, ihr Familienleben in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen.

Die Beziehung des ehemaligen Fußballprofis und der Kolumnistin lief nicht immer rosig — Wayne hat seine Ehefrau schon mehrfach betrogen. Während ihrer Zeit im Dschungel soll die 38-Jährige ihrem Liebsten deshalb extra eine Liste mit Verhaltensregeln gegeben haben. "Jeder aus Coleens nahem Umfeld weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, und wird daher ein Auge auf Wayne haben, während sie weg ist", plauderte darüber hinaus ein Informant gegenüber The Sun aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Coleen und Wayne Rooney im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren vier Söhnen

Anzeige Anzeige

Anzeige