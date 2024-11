Coleen Rooney spricht offen über ihre zwei Fehlgeburten

Coleen Rooney (38) hat in der aktuellen Folge der britischen Reality-TV-Serie "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!" ein emotionales Geständnis gemacht. In einer tiefgründigen Unterhaltung mit ihren Campkolleginnen Oti Mabuse (34) und GK Barry sprach sie offen über zwei Fehlgeburten, die sie erlitten hatte. Dabei verriet die Ehefrau von Ex-Kicker Wayne Rooney (39): "Ich weiß bis heute nicht, ob das an den Mädchen lag. Manchmal heißt es, dass man ein bestimmtes Geschlecht nicht austragen kann, aber das wird erst bei der dritten Fehlgeburt herausgefunden."

Im Verlauf des Gesprächs offenbarte die 38-Jährige, dass sie die Fehlgeburten vor der Geburt ihrer Söhne Kit und Cass durchstehen musste. Die emotionale Belastung dieser Erlebnisse sei groß gewesen, jedoch habe die Geburt ihres ersten Kindes ihr Hoffnung und Trost gespendet: "Das ist für niemanden ein schönes Gefühl, es ist schrecklich, aber zu wissen, dass ich schwanger werden und ein Kind bekommen kann, das hat mich beruhigt." Coleen erzählte außerdem weiter, dass ihr Mann Wayne ebenfalls sehr unter der ersten Fehlgeburt gelitten hat, obwohl er in der Öffentlichkeit weniger Unterstützung erhalten habe als sie. "Er musste einfach weiterarbeiten, als sei alles normal", bemerkte Coleen im Gespräch.

Hinter diesen emotionalen Momenten steht eine langjährige Beziehung. Coleen und der berühmte ehemalige Fußballer Wayne Rooney heirateten 2008 und wurden 2009 zum ersten Mal Eltern. Das Paar hat seine Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden und ist seit über einem Jahrzehnt bekannt in der Öffentlichkeit. Abseits ihrer Rolle als Mutter von vier Söhnen hat Coleen stets betont, wie wichtig ihr familiärer Zusammenhalt ist.

Getty Images Coleen und Wayne Rooney im Oktober 2023

Getty Images Coleen Rooney, Reality-TV-Star

