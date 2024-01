Im Sport-BH und Jogger: Ashley Benson zeigt ihren Babybauch

Ashley Benson (34) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Schwangerschaft. Die Schauspielerin und ihr Partner Brandon Davis schwelgen aktuell im ultimativen Liebesglück. Im Juli haben sie sich verlobt, im November folgte die Hochzeit und jetzt erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile kann und will Ashley ihren Babybauch auch wohl nicht mehr verstecken: Sie ließ sogar den freien Blick darauf zu!

Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 34-Jährige und ihren Liebsten unterwegs in Los Angeles. Beide sind komplett in Schwarz gekleidet – Ashleys Look ist dabei besonders lässig. Sie trägt eine Jogginghose und einen Sport-BH, sodass ihr Bauch komplett nackt ist. Ihre kleine Wölbung lässt sich dadurch gut erkennen. Damit es nicht zu kalt wird, hat sie sich aber auch noch eine Winterjacke übergeworfen.

Was ihre Schwangerschaft angeht, hat sich Ashley bisher sehr bedeckt gehalten. Im Oktober hatte es die ersten Gerüchte gegeben, dass sie Mutter wird. Ein paar Wochen später wurde sie beim Shoppen von Babyklamotten gesehen und dann hatte sich auch noch ihre Freundin Selena Gomez (31) dazu geäußert. "Mein Engel erwartet einen Engel. Herzlichen Glückwunsch, Ashley", hatte die Sängerin der Pretty Little Liars-Darstellerin auf Instagram gratuliert.

BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson in LA, 2023

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

