So lange kennt Michelle Daniaux ihre neue Flamme schon!

Michelle Daniaux ist wieder verliebt. Nach ihrer dramenreichen On-off-Beziehung zu dem TV-Casanova Luigi Birofio (24) hatte sie zunächst ihr Singlesein in vollen Zügen genossen. Das neue Jahr konnte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin allerdings mit einem Kuss einläuten. Kurz darauf wurde bekannt: Die Österreicherin ist erneut vergeben. Promiflash hat nachgehakt: Wie lange schwebt Michelle denn bereits im siebten Himmel?

"Wir kennen uns schon lange, aber wir waren immer nur befreundet", erzählt das Realitysternchen im Interview mit Promiflash. Vor ein paar Monaten habe es dann Klick gemacht. Da die Liebe der beiden noch so jung sei, wolle sie seine Identität jedoch erst einmal geheim halten. "Ich fände es überstürzt, eine noch recht frische Beziehung direkt der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen", erklärt Michelle. Den ein oder anderen Einblick will sie ihren Fans aber durchaus bald geben.

Ein paar Details müssen also vorerst geheim bleiben: "Wie wir uns kennengelernt haben, kann ich aktuell noch nicht erzählen." Wer weiß, haben die beiden Turteltauben sich vielleicht sogar in einem TV-Format lieben gelernt?

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux in dem Armen eines unbekannten Mannes

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Dezember 2022

Instagram / michelledaniaux Reality-TV-Bekanntheit Michelle Daniaux

