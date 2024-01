Neujahrskuss: Michelle Daniaux ist wieder frisch verliebt!

Sie strahlt bis über beide Ohren! In Sachen Liebe hat es Michelle Daniaux in der Vergangenheit nicht immer leicht gehabt. Über mehrere Jahre hinweg hatte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin eine turbulente On-off-Beziehung mit Reality-TV-Casanova Luigi Birofio (24) geführt. Im Februar 2023 zog die TV-Bekanntheit dann den endgültigen Schlussstrich. Seither gilt die Blondine offiziell als Single – einem neuen Schnappschuss nach zu urteilen, könnte sich das nun allerdings geändert haben!

Auf Instagram teilt Michelle ein paar private Einblicke in ihren Jahreswechsel. Neben zahlreichen Clips aus dem Disneyland in Paris sollte ihren Fans besonders eine der Aufnahmen ins Auge fallen: Sie liegt in den Armen eines unbekannten Mannes und gibt ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund. Unterstrichen wird die romantische Stimmung mit einem farbenprächtigen Feuerwerk im Hintergrund. "Erster Kuss in 2024", schwärmt die Beauty.

Im Juni 2023 betonte Michelle allerdings noch, dass sie ihr Single-Leben in vollen Zügen genieße. "Ich war noch nie länger Single, deswegen ist es definitiv neu für mich, aber aktuell liebe ich es", machte die Blondine in einer Story im Netz deutlich und fügte hinzu: "[...] Bis Gott mir einen tollen Mann schickt, konzentriere ich mich auf mich selbst."

RTL Michelle Daniaux und Luigi Birofio bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux in dem Armen eines unbekannten Mannes

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

