Trauriges Geständnis: Faisal Kawusi wollte Suizid begehen

Das sollte es nicht gewesen sein! Faisal Kawusi (32) sorgte als Comedian für gute Laune und Unterhaltung bei seinem Publikum und begeisterte außerdem als Newcomer mit seinem tänzerischen Talent auf dem Let's Dance-Parkett. Doch dann verging vielen Fans das Lachen und Faisal selbst auch. Denn der TV-Star sorgte unter anderem mit einem Rassismus-Skandal und beleidigenden Sprüchen in der Öffentlichkeit für zahlreiche Negativschlagzeilen. Jetzt legt Faisal ein trauriges Geständnis ab!

Der 32-Jährige litt lange Zeit unter den an ihn gerichteten Hassnachrichten und bekam sogar Drohbriefe – bis er nicht mehr weiterwusste. „Anscheinend bin ich so ein schlechter Mensch, anscheinend tue ich so vielen Menschen weh, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich einfach nicht mehr wäre", gestand er gegenüber RTL. Er verfasste sogar einen Abschiedsbrief – doch dann gab es eine Wende. „Das ist nicht das Ende von Faisal. Hier beginnt die Geschichte erst. Ab da habe ich wieder angefangen zu kämpfen", berichtete er.

Im Dezember 2022 stellte sich die Bekanntheit den kritischen Fragen von Kurt Krömer (49) in seiner Talkshow "Chez Krömer", was allerdings zu einem Eklat führte. Der Host brach die Show frühzeitig ab. "Du erzählst nur Scheiße. [...] Wir haben jetzt hier nur Arschlöcher, wir haben inklusive dir bis jetzt nur Arschgeigen gehabt", ärgerte sich Kurt über die Aussagen seines Gasts.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Comedian

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Entertainer

rbb / Carolin Ubl Kurt Krömer und Faisal Kawusi bei "Chez Krömer"



