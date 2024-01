Trotz Epstein-Akten: Gegen Prinz Andrew wird nicht ermittelt

Kommt Prinz Andrew (63) mit einem blauen Auge davon? Bereits vor einigen Jahren war der Sohn von Queen Elizabeth (✝96) aufgrund der Verwicklung in die Missbrauchsfälle um Jeffrey Epstein (✝66) in Verruf geraten. Die neu aufgetauchte Namensliste der Promis, die in den Skandal verwickelt sein sollen, nennt den Royal ein weiteres Mal – fast 70 Mal taucht sein Name in den Akten auf. Doch offenbar entkommt Andrew erneut einer polizeilichen Ermittlung.

Das soll die britische Metropolitan Police nun gegenüber der Presse bestätigt haben. Unter anderem The Sun berichtet, dass Andrew trotz der Anschuldigungen durch die Akten keinem Verfahren entgegensieht. Die Interessengruppe Republic meldet den 63-Jährigen der MET mit dem Hinweis darauf, dass bisher keinerlei strafrechtliche Verfolgung stattgefunden habe. Die Beamten lehnen das vorerst ab: "Uns sind die Veröffentlichungen von Gerichtsdokumenten in Bezug auf Jeffrey Epstein bewusst. Wie in jeder Angelegenheit werden wir neue und relevante Informationen prüfen, sollten sie uns zur Verfügung gestellt werden."

Die Dokumente befassen sich unter anderem mit einem Vorfall mehrere minderjährige Mädchen betreffend. Andrew soll auf einer privaten Insel aus Jeffreys Besitz an einer "Orgie mit Minderjährigen" beteiligt gewesen sein. Eine anonyme Zeugin behauptete, "zu einer sexuellen Beziehung mit dem Prinzen gezwungen" worden zu sein. Jeffrey und Ghislaine Maxwell (62) sollen ihr gesagt haben, sie habe "dem Prinzen alles zu geben, was er verlange". Andrew bestreitet die Vorwürfe.

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Getty Images Prinz Andrew im November 2016

