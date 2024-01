Von wegen Ehekrise: Chris Hemsworth und Elsa sind glücklich!

Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) trotzen den Gerüchten! Vor wenigen Tagen hatte ein Insider behauptet, dass die Ehe des Schauspielers und des Models vor dem Aus steht. Sie hätten sich auseinandergelebt – unter anderem, weil sie ab und zu getrennt voneinander Urlaub gemacht haben. Doch an alledem ist wohl nichts dran: Chris und Elsa wirken total glücklich miteinander!

Auf Instagram veröffentlichte die Spanierin mehrere Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann im Winterurlaub zeigen. Beide wirken darauf sehr fröhlich. Auf einem weiteren Schnappschuss ist zu sehen, wie sie sich innig umarmen. Auch ihre Kinder waren bei dem Ski-Trip mit von der Partie. "Neujahr im Schnee mit meinen Liebsten", schwärmte Elsa.

Bevor es für die Familie in die Kälte ging, war sie im warmen Ozeanien. Auch von ihrem "Fidschi-Familien-Abenteuer" teilte die dreifache Mutter zahlreiche Bilder, auf denen sie ebenfalls sehr glücklich wirkte. Auf einem Schnappschuss lehnte sich Elsa zum Beispiel an Chris' Schulter, während er zufrieden in die Kamera lächelt.

Instagram / elsapataky Schauspieler Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

