Darum ist Suki die perfekte Partnerin für Robert Pattinson!

Ihre Liebe wird offenbar Tag für Tag stärker! Seit über fünf Jahren gehen Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) gemeinsam durchs Leben. Inzwischen erwarten der Schauspieler und die Sängerin sogar schon ihr erstes Baby. Zudem sollen sich die werdenden Eltern verlobt haben – offiziell bestätigt haben die beiden das bislang aber nicht. Den passenden Deckel soll Robert aber so oder so mit Suki gefunden haben!

Warum das so ist, verrät nun ein Insider gegenüber OK Magazine. "Sie sind beide sehr entspannt. Es gibt kein Drama und sie lassen sich nicht stressen", erklärt der Informant. Besonders in puncto Hochzeit wolle es das Paar ruhig angehen: "Wenn der Tag kommt, wird er perfekt sein." Robert und Suki seien gespannt, was die Zukunft für sie bereithält. Der Geburt ihres kleinen Wonneproppens fiebern die beiden dabei ganz besonders entgegen.

Der Twilight-Star habe wegen seiner baldigen Rolle als Papa aber auch ein wenig Muffensausen. "Er ist nervös, Vater zu werden", plauderte vor wenigen Tagen eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Dass das Paar diese aufregende Zeit zur Weihnachtszeit erleben darf, stimme die zwei mehr als happy.

Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson im Oktober 2023

Anzeige



