Christian Oliver und Töchter sterben bei Flugzeugabsturz

Es gibt schockierende Nachrichten aus der Filmwelt. Der deutsche Schauspieler Christian Oliver feierte in den 90er-Jahren mit der Serie "Saved by the Bell: The New Class" seinen großen Durchbruch. In Deutschland wurde er jedoch vor allem durch die Rolle des Hauptkommissars Jan Richter in "Alarm für Cobra 11" bekannt. Aber auch in international erfolgreichen Produktionen wie der Serie "Sense 8", "Speed Racer" und zuletzt Indiana Jones und das Rad des Schicksals wirkte er mit. Doch nun werden schockierende Neuigkeiten bekannt: Christian und seine beiden Kinder sind gestorben.

Wie The Sun berichtet, kamen Christian und seine beiden zehn- und zwölfjährigen Töchter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auch der Pilot soll den Unfall nicht überlebt haben. Das Unglück trug sich vor der Küste von Bequia zu, wo das Flugzeug abstürzte und zerschellte.

Laut dem Magazin hatte der Schauspieler kurz zuvor die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Forever Hold Your Peace" abgeschlossen. Direkt danach soll er mit seinen Kindern in die Karibik geflogen sein – wo er am 26. Dezember ankam.

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

