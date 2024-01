Michelle Daniaux und ihr Neuer wollen schon ein Haus bauen!

Michelle Daniaux und ihr neuer Partner machen Nägel mit Köpfen. An Neujahr gab die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin bekannt, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex Luigi Birofio (24) wieder in festen Händen ist. Die Identität ihres neuen Partners hält sie geheim. Doch feststeht, dass sie sich mit ihm an ihrer Seite sehr sicher ist: Michelle und ihr Neuer wollen sogar schon ein Haus zusammen bauen!

Im Interview mit Promiflash plauderte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin aus: "Auch wenn wir erst so frisch zusammen sind, schmieden wir tatsächlich schon ziemlich ernste Zukunftspläne." Dabei geht es nicht etwa um eine gemeinsame Wohnung, sondern gleich ein Eigenheim: "Aktuell planen wir zum Beispiel den Bau eines gemeinsamen Hauses." Genauer ging Michelle darauf erst mal nicht ein.

Dafür verriet die Influencerin, was sie an ihrem Liebsten besonders schätzt: "So oft sagt oder tut er Dinge, bei denen ich mir einfach nur denke: 'Genauso habe ich mir meinen Mann immer gewünscht.' Er ist sehr erwachsen, intelligent, liebevoll, lustig und fürsorglich." Sie wisse, dass sie ihm vertrauen könne und er immer hinter ihr sowie zu ihr stehe.

Michelle Daniaux, Ex-Freundin von Gigi

Michelle Daniaux in dem Armen eines unbekannten Mannes

Michelle Daniaux, Influencerin

