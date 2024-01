15. Staffel: Das liebt Christine Theiss an "Biggest Loser"

Was macht The Biggest Loser für Christine Theiss (43) so besonders? Die Abnehm-Show geht bald in die nächste Runde. Ab dem 8. Januar gehen die ehemalige Kickboxerin und ihr Kollege Ramin Abtin (51) auf die Suche nach dem Kandidaten, der die meisten Pfunde purzeln lässt. Christine war sonst als Moderatorin mit von der Partie – in diesem Jahr ist sie zum ersten Mal als Coach dabei. Gegenüber Promiflash verrät Christine, was die Show für sie ausmacht!

"Das ist meine 15. Staffel und wenn es nach mir ginge, können gerne noch weitere 15 folgen. Ich liebe es, unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg in ein neues Leben zu begleiten", erzählt die Sportlerin im Interview mit Promiflash. Auch wenn sich manche Geschichten ähneln und man vieles schon erlebt habe, sei dennoch jedes Schicksal individuell und auf seine Weise einzigartig. "Es wird nie langweilig und bleibt immer eine schöne Herausforderung. Außerdem ist das 'The Biggest Loser'-Team hinter den Kameras einfach sensationell mit einem großartigen Teamspirit", betont die 43-Jährige.

Christines Konkurrent Ramin Abtin verspricht zudem, dass die diesjährige Staffel alles in den Schatten stellen werde: "Unsere Kandidaten werden vor große Herausforderungen gestellt und müssen alles geben, um sich ihr neues Leben zu erkämpfen."

