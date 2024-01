Fast 100 Jahre alt: Queen Elizabeths Zeichnung wird verkauft

Das dürfte vor allem leidenschaftliche Sammler interessieren! Am 8. September 2022 hatte das britische Königshaus seine wohl schwerste Nachricht übermitteln müssen: Queen Elizabeth II. (✝96) war auf Schloss Balmoral im Kreise ihrer Familie verstorben. Mit ihrem Tod ging eine große Ära zu Ende. Für ihr Volk bleibt die Jahrhundertkönigin für immer unvergessen. Nun steht ein Erinnerungsstück aus Kindheitstagen von ihr zum Verkauf.

Wie People berichtet, verkauft das Auktionshaus RR Auction in Boston ein von der verstorbenen Monarchin gezeichnetes Bild. Das kleine Kunstwerk soll wohl aus den frühen 1930ern sein – Elizabeth war zu diesem Zeitpunkt zwischen vier und sechs Jahre alt. Darstellen soll die Zeichnung mit roter Kreide wohl einen geplanten Neubau des Great Ormond Street Hospital for Children in London. Das Höchstgebot für das royale Andenken liegt derzeit bei rund 1.100 Euro. Am 10. Januar endet die Auktion.

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die 96-Jährige gar nicht vorhatte, auf Schloss Balmoral ihre letzte Ruhe zu finden. "Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie spürte, dass es schwieriger wäre, wenn sie in Balmoral sterben würde", erklärte ihre Tochter Prinzessin Anne (73) laut Daily Mail in einer wohl bisher unveröffentlichten Royal-Dokumentation.

Getty Images Queen Elizabeth II. neben ihrer Großmutter Queen Mary

Getty Images Prinzessin Margaret und Queen Elizabeth 1933

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

