Gender Reveal: FitnessOskar und HealthyMandy bekommen Hate

Einigen Fans geht das wohl gegen den Strich! Die Webstars FitnessOskar und HealthyMandy wollten am Sonntagabend das Geschlecht ihres ungeborenen Babys in den sozialen Medien verkünden. Allerdings ließen die beiden ihre Fans auf die Verkündung des Babygeschlechts warten. Sie teaserten den langersehnten Post nämlich zunächst einige Zeit an – aufgrund von technischen Problemen kam bislang aber noch keine Verkündung. Deshalb kritisieren jetzt einige Social-Media-User Mandy und Oskar!

Bereits am Samstag veröffentlichten Oskar und Mandy einen Clip von der Gender-Reveal-Party. Als der farbige Rauch, der das Babygeschlecht verrät, in die Luft steigt, wird das Video allerdings schwarz-weiß... Auf die offizielle Verkündung mussten die Fans also noch weiter warten. Seitens der Fans hagelt es deshalb Kritik. "So was liebe ich ja. Da wird die Community die ganzen Tage hingehalten [...]", "Sagt's doch einfach... Hä, warum so ein Hin und Her?" oder auch "Finde ich gerade auch echt uncool. Dann postet doch bitte einfach nichts", kommentieren beispielsweise drei Nutzer.

Eigentlich versprachen Oskar und Mandy ihrer Community zudem, dass das finale Video am Sonntag um 18:00 Uhr veröffentlicht werden soll. Doch die Fans warten vergeblich auf das Posting. Letztendlich erklärt Oskar in seiner Instagram-Story: "Es tut uns so leid. Wir verstehen, dass ihr aufgebracht seid. Wir habe alles versucht, dass das Video um 18 Uhr kommt – aber die Technik macht nicht mit."

