Dann erfahren HealtyMandy und FitnessOskar Babygeschlecht

Die Vorfreude steigt! 2022 hatten HealthyMandy und ihr Mann FitnessOskar einen schwere Verlust verkraften müssen: Ihr Sohn Rio war nur wenige Monate nach der Geburt verstorben. Dennoch hielten die beiden an ihrem Kinderwunsch fest: Im September vergangenen Jahres offenbarten die Fitnessinfluencer, erneut schwanger zu sein. Das Geschlecht ihres Babys wissen die beiden bis dato noch nicht. Doch nun verraten Mandy und Oskar, wann sie erfahren, ob ihr Schatz ein Junge oder ein Mädchen sein wird!

Die freudige Info teilt die Content Creatorin auf Instagram mit ihren Fans. "Am Samstag erfahren wir es. Oskar und ich wissen es auch nicht! [Wir] haben letzte Woche beim Ultraschall auch extra Bescheid gegeben, damit nichts verraten wird", gibt Mandy in einer Story preis. Demnach wird die große Überraschung am 6. Januar zelebriert.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hatte sich Mandy noch mächtig Sorgen um ihren ungeborenen Nachwuchs gemacht. Wie sie auf der Social-Media-Plattform offenbarte, hatte sie drei Tage in Folge unter einem harten Bauch und wehenartigen Krämpfen gelitten. "Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich bei Rio diesen harten und schmerzhaften Bauch bekommen habe, als sich meine Gebärmutter schon verkürzt hatte. Und das war eigentlich meine größte Sorge. Gerade wegen meiner Gebärmutterfehlbildung muss man das einfach im Auge behalten", so Mandy. Doch schnell folgte die Entwarnung: "Es ist alles tipptopp, der Gebärmutterhals ist stabil."

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im September 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de