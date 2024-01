Gerüchte um Morgan Wade: Kyle Richards würde eine Frau daten

Kyle Richards ist nicht auf ein Geschlecht festgelegt! Im vergangenen Jahr zerbrach ihre Ehe mit Mauricio Umansky nach über zwei Jahrzehnten. Seitdem wird der TV-Persönlichkeit eine feurige Liaison mit Morgan Wade (29) nachgesagt. Das dementierte sie zwar – räumte aber ein, dass sie eine besondere Freundschaft mit der Sängerin habe. Kyle ist auch durchaus nicht abgeneigt, mit einer Frau zusammenzukommen!

In der neuen Real Housewives of Beverly Hills-Folge wird die vierfache Mutter von ihren Freundinnen gefragt, ob sie sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen kann. Kyle nimmt daraufhin ganz entspannt einen Schluck Wein und antwortet mit einem knappen, aber aussagekräftigen: "Ja!" Auch wenn sie die Liebe zu Morgan abstreitet – allgemein scheint der Realitystar sich auch zum weiblichen Geschlecht hingezogen zu fühlen.

Kyle und Morgan hatten sich im Februar 2022 nach langem Online-Kontakt das erste Mal persönlich getroffen. Es hatte sich schnell eine enge Freundschaft entwickelt – so eng, dass die 54-Jährige sogar in einem erotischen Musikvideo der Sängerin mitspielt. In dem Clip auf YouTube küssen sich die beiden Frauen fast und nehmen ein heißes Bad zusammen.

Anzeige

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky mit Kyle Richards, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Freundschaft zwischen Kyle und Morgan mehr als nur freundschaftlich ist? Definitiv ja! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de