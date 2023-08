Heißer Clip: Morgan Wade und Kyle heizen Liebesgerüchte an!

Morgan Wade (28) und Kyle Richards bringen die Gerüchteküche weiter zum Brodeln! Vor wenigen Wochen wurde darüber spekuliert, dass die Ehe von Reality-TV-Star Kyle und Mauricio Umansky vor dem Ende steht. Grund dafür soll eine angebliche Affäre mit der Muskerin Morgan sein. Immer wieder wurden die beiden Frauen seither zusammen gesichtet, doch eine Bestätigung ihrer Liaison gibt es bisher nicht. Jetzt heizen Morgan und Kyle die Gerüchteküche mit einem heißen Musikvideo jedoch weiter an!

In dem Clip zum neuen Song der 28-Jährigen, "Fall In Love With Me", welcher auf YouTube abrufbar ist, spielt auch die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit mit. Dabei kommt es zu der ein oder anderen ziemlich heißen Szene. Es ist unter anderem zu sehen, wie Morgan und die 54-Jährige sich beinahe küssen. Auch ein romantisches Bad mit viel Schaum und Seifenblasen wurde für das Musikvideo gedreht.

Laut dem TV-Star Brandon Branch ist das Verhältnis der beiden zueinander eindeutig. Erst vor wenigen Tagen äußerte er sich zu der Beziehung der Frauen in seiner Instagram-Story. "Ich habe gerade wieder Kyle und ihre Freundin Morgan getroffen und mit ihnen gesprochen, und sie waren sehr nett. Sie sind eindeutig zusammen, eindeutig", betonte er.

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022 in Nashville

