Mit Glanz? So ein Königspaar werden Prinz Frederik und Mary

Werden Prinz Frederik (55) und Prinzessin Mary (51) auf dem Thron strahlen? Im dänischen Königshaus steht noch im Januar eine große Veränderung an. Die amtierende Monarchin Königin Margrethe (83) kündigte zum Jahreswechsel an, abzudanken. Thronfolger ist ihr Sohn. Eine pompöse Krönung wird es aber nicht geben. Gegenüber Promiflash schätzt Adelsexperte Jürgen Worlitz nun ein, wie Frederik und Mary in der Öffentlichkeit als Königspaar auftreten werden.

Und offenbar sieht der Experte bei den Dänen eine klare Rollenverteilung. "Frederik wird sein Amt geräuschloser ausüben, auch etwas glanzloser, weil er ja nun mal ein Mann ist. Die Glamourrolle fällt seiner Frau zu. Heißt: Mary wird durch ihre Eleganz schon für einen Wow-Effekt sorgen", erklärt Jürgen Worlitz im Promiflash-Interview. Vor dem 55-Jährigen stehe die große Aufgabe, "alte Hofschranzen zu lösen" und "verkrustete Strukturen aufzubrechen". Doch darauf sei er dank jahrzehntelanger Übung bestens vorbereitet: "Frederik ist ein Mann im besten Alter, der genau weiß, was ihn erwartet. Von früher Kindheit an wurde er auf dieses Amt vorbereitet."

Offiziell wird Mary den Titel Königin tragen und nicht Königsgemahlin. Dennoch sei wegen der festgelegten Struktur der europäischen Adelshäuser genau vorgesehen, welche Rolle sie spielen wird. "Gibt es irgendwo einen König, dann ist seine Frau seine Stütze und schmückendes Beiwerk. Gibt es dagegen irgendwo einen sogenannten Prinzgemahl, dann hat die Königin das Sagen und ihr Gatte ist der 'Fels in der Brandung', der brav hinter ihr zu marschieren hat", so Jürgen Worlitz.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, August 2021

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary und Prinz Frederik bei dem Neujahrsempfang von Königin Margarethe II.

Hasse Nielsen Prinzessin Mary und Prinz Frederik von Dänemark

