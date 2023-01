Bei Turnier verletzt: So lange fällt Rafael Nadal jetzt aus!

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal (36) hatte am Mittwoch eine bittere Niederlage verkraften müssen: Er hatte bei den Australian Open in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald verloren. Zudem hatte er mit einer Hüftverletzung zu kämpfen, die er sich bei dem Match zugezogen hatte. Aber wie lange fällt Rafael denn jetzt auf dem Tennisplatz aus? Der Sportler gab jetzt ein Gesundheitsupdate...

Via Twitter veröffentlichte Rafael jetzt ein kurzes Statement, in dem er die Schwere seiner Verletzung beschrieb. "Ich habe nach der gestrigen Niederlage medizinische Tests durchführen lassen. Die MRT-Untersuchung zeigt eine Verletzung zweiten Grades des Iliacus Psoas am linken Bein", erklärte der 36-Jährige. Er hat sich also einen Hüftmuskel verletzt und müsse sich nun erst einmal schonen: "Normale Erholungszeit: Sechs bis acht Wochen."

In den kommenden Wochen konzentriert sich Rafael also auf die Heilung seiner Verletzung. "Jetzt ist es Zeit für eine Sportpause und eine entzündungshemmende Physiotherapie", betonte der Tennis-Star. Bei dem Turnier French Open, das im Mai 2023 startet, könnte er nach aktuellem Stand dann aber theoretisch wieder antreten.

