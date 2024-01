Dank "Saltburn": Sophie Ellis-Bextors Hit erobert die Charts

Sophie Ellis-Bextor (44) darf sich nach über 20 Jahren erneut freuen! 2001 hatte die Musikerin ihren Song "Murder On The Dancefloor" veröffentlicht. Seitdem ist das Lied ein echter Klassiker und Ohrwurm und wird noch heute auf so mancher Party gespielt. Nach der Erstveröffentlichung schaffte es der Hit auf den zweiten Platz der Charts – und dank eines neuen Films klettert "Murder On The Dancefloor" jetzt sogar auf Nummer eins!

Am Ende des neuen Streifens "Saltburn" mit Jacob Elordi (26) wird Sophies Song nämlich gespielt. Der Schauspieler Barry Keoghan (31) tanzt nackt durch sein Haus, während die Melodie im Hintergrund läuft. Dadurch erfährt "Murder On The Dancefloor" einen neuen Hype – denn auf der Streamingplattform Spotify schaffte es das Lied Anfang Januar an die Spitze der Viral 50!

Sophie ist von der erneuten Präsenz ihres Songs total begeistert. Auf ihrer Instagram-Seite verriet sie vor einigen Tagen zudem, dass es das Musikvideo nun in Hochauflösung gibt und pries zudem "Saltburn" an: "Darin kommt 'Murder On The Dancefloor' auf brillante und denkwürdige Weise vor!"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Saltburn" bei der Premiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Barry Keoghan bei der Premiere von "Saltburn"

Anzeige

Getty Images Sophie Ellis-Bextor, Musikerin

Anzeige

Wie findet ihr den Song "Murder On The Dancefloor" von Sophie Ellis-Bextor? Ich liebe ihn! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de