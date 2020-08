Karrieretechnisch ist es bei Sophie Ellis-Bextor (41) vor einigen Jahren ziemlich ruhig geworden. Mit ihrem Hit "Murder On The Dancefloor" hatte sie 2000 ihren Durchbruch, doch mittlerweile konzentriert sich die Britin viel mehr auf ihr Familienleben mit Ehemann Richard Jones. Seit nun mehr 15 Jahren sind die beiden verheiratet – doch was ist ihr Geheimnis? In einem Interview plaudert Sophie das ultimative Rezept ihrer Liebe aus!

Im Gespräch mit dem Magazin You gibt die 41-Jährige ihr doch recht simples Ehegeheimnis preis. "Ich glaube, was in langfristigen Beziehungen oft nicht so gefeiert wird [...], ist, dass wir uns tatsächlich wirklich mögen. Ich mag wirklich, wer Richard ist, und ich respektiere ihn und verbringe gerne Zeit mit ihm", erzählt die Musikerin ganz offen.

Womöglich schweißen aber auch die fünf gemeinsamen Kinder das Paar so richtig zusammen. Erst Anfang 2019 erblickte ihr jüngster Spross das Licht der Welt. "Er ist hier! Mickey Jones wurde heute mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm geboren und ist absolut umwerfend", hatte Sophie damals die Geburt ihres kleinen Sohnemannes verkündet.

Getty Images Sophie Ellis-Bextor mit ihrem Ehemann Richard Jones

Instagram / sophieellisbextor Sophie Ellis-Bextor mit ihrem Ehemann Richard Jones im Juli 2020

Instagram / sophieellisbextor Sophie Ellis-Bextor mit ihrem Sohn Mickey

